وزير الإنتاج الحربي يصل كوريا الجنوبية للمشاركة في أهم المعارض الدفاعية في آسيا

وصل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الاثنين، إلى كوريا الجنوبية؛ للمشاركة في فعاليات معـرض سول الدولي للفضاء والدفاع "ADEX 2021"، والذي يعد من أهم المعارض الدفاعية في آسيا.

وأعرب الوزير بحسب بيان صحفي لوزارة الإنتاج الحربي، عن تطلعه إلى عقد لقاءات مع عدد من رؤساء الشركات المشاركة في معرض "ADEX 2021" وكذا تفقد أجنحة مختلف الجهات المشاركة بالمعرض؛ وذلك للاطلاع على مدى التطور في مجال الصناعات الدفاعية والعمل على عقد شراكات استراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون العسكري الدولي بين شركات الإنتاج الحربي وكبرى الشركات الإقليمية والعالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.

وسيوجه الوزير، الدعوة لهذه الشركات للمشاركة بمعرض مصر الدولي للدفاع والأمن "EDEX 2021" المزمع إقامته في مصر في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021.