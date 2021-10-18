 وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول متأثرا بإصابته بكورونا - بوابة الشروق
الإثنين 18 أكتوبر 2021 3:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول متأثرا بإصابته بكورونا

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 3:02 م | آخر تحديث: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 3:02 م

توفي وزير الخارجية الأمريكية الأسبق كولن بأول، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 84 عاما.

وأعلنت عائلته، عبر صفحته على موقع فيسبوك، أنه توفي صباح اليوم متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا، لافتة إلى أنه قد تلقى تلقيحا كاملا ضد الفيروس.

وتقدمت العائلة بالشكر للفريق الطبي الذي تولى رعايته.

وقد كان باول أول أمريكي من ذوي البشرة السمراء يتولى منصب وزير الخارجية.

وقد ساعدت قيادته للوزارة في العديد من الإدارات الجمهورية في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية في السنوات الأخيرة من القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك