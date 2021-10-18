ازدحام المطارات الألمانية بالمسافرين دون مواجهة عقبات كبيرة

أفادت معظم المطارات الألمانية بأنها تعمل بشكل طبيعي إلى حد كبير، على الرغم من المخاوف من فوضى السفر مع بدء العطلات في بعض الولايات في نهاية هذا الأسبوع.

وشوهدت طوابير طويلة في مطار برلين قبل أسبوع، حيث فقد بعض المسافرين رحلاتهم بسبب طوابير طويلة. وقال متحدث باسم المطار إنه على الرغم من طوابير الانتظار عند تسجيل الوصول، إلا أن مطار العاصمة يعمل كالمعتاد.

وتم الإبلاغ عن طوابير طويلة في مطارات هامبورج وهانوفر أيضا. وذكر متحدث باسم المطار أنه كان هناك اندفاع في الصباح الباكر وأن مباني الركاب في مطار هامبورج كانت ممتلئة.

كما كان هناك عدد كبير من الركاب في مطار فرانكفورت، وفقا لما ذكره متحدث، مضيفا أن الركاب لا يضطرون رغم ذلك الى الانتظار لفترة طويلة وأن العمليات تسير بشكل طبيعى .

وقال متحدث باسم مطار ميونخ أن عمليات الفحوصات الصحية ذات الصلة بالجائحة تعنى ان المسافرين ينتظرون ايضا في طوابير لفترة اطول في المطار، غير أنه لم تكن هناك مشكلات.

وأضاف: "غادرت جميع الرحلات في الوقت المحدد. لم نتلق أي شكاوى".

ودعت الشرطة ومشغلو المطارات فى جميع انحاء البلاد الركاب الى الوصول فى اقرب وقت ممكن من اجل تسجيل الوصول والمرور بضوابط جوازات السفر والأمن ، مقترحين الوصول قبل ساعتين على الأقل نظرا للفحوصات الصحية الاضافية اللازمة لجميع الركاب .