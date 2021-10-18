 ميركل تجري محادثة وداع افتراضية مع رئيس الوزراء الصيني - بوابة الشروق
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ميركل تجري محادثة وداع افتراضية مع رئيس الوزراء الصيني

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
أ ش أ
نشر في: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 3:33 م | آخر تحديث: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 3:33 م

قالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية أولريك ديمر، إنه بسبب الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا، التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبر الفيديو مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، لإجراء محادثة وداع.

وأضافت ديمر، في تصريح، اليوم الاثنين، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول التعاون الثنائي والعلاقات الاقتصادية الألمانية الصينية، والتعاون في حماية المناخ والطاقة ومجموعة العشرين، ومواجهة كوفيد - 19، فضلا عن المواضيع الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعقب المناقشة تبادل الآراء مع ممثلي الشركات الألمانية والصينية على شكل مائدة مستديرة افتراضية.


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