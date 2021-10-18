اشترطت رابطة الأندية المحترفة، اليوم الإثنين، لعودة الجماهير للملاعب مرة أخرى، ضرورة الحصول على تطعيم لقاح فيروس كورونا.

واستقرت الرابطة على منع دخول أي مشجع للمدرجات حال عدم حصوله على لقاح كورونا.

رابطة الأندية كانت قد أعلنت بشكل رسمي قرارها بعد الاتفاق مع الجهات الأمنية، بعودة الجماهير للمدرجات بواقع 1000 مشجع فقط لكل فريق، دون الكشف عن أسعار التذاكر حتى الآن.

جدير بالذكر، أن رابطة الأندية، وضعت عددا من المواد الممنوع من الجماهير اصطحابها في المدرجات، والتي تضمنت لائحة من العقوبات تم إرسالها للأندية، أبرزها مؤشرات الليزر، عبوات الطلاء البخاخ أو العطور أو المواد الكيميائية أو أى مواد أخرىتسبب الحريق أو الضرر، الألعاب النارية والشعلات السجائر وملاحقاتها والمداوخ والسجائر الإلكترونية الأبواق التى تسبب ضجيجا مرتفعا أو أبواق الغاز، الحيوانات، بطاريات أو أدوات الشحن أو أجهزة تخزين الطاقة،المظلات وعصا السيلفى.