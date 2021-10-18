تنظيم ندوة حول التمكين الاقتصادي في وحدة التضامن بجامعة جنوب الوادي

نظمت جامعة جنوب الوادي، اليوم الإثنين، ندوة تعريفية بوحدة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وخلال الندوة استعرض مسئولو الوحدة أهم الأنشطة والخدمات التي تقدم للمجتمع الجامعي من خلال وحدة التضامن الاجتماعي، حيث ترتكز على محاور الحماية والرعاية والتنمية، ويتم العمل في مسار التوعية من خلال البرامج التوعوية والندوات المتنوعة وفي مسار التمكين الاقتصادي، من خلال دعم الطلاب الغير قادرين وذوي الاحتياجات الخاصة ودعم المشروعات المتناهية الصغر.

وجرى عرض أهم المبادرات التي تدعمها وزارة التضامن الاجتماعي، مثل حاضنات الفائقين ومبادرة مودة و العديد من المبادرات التي تدعم الأسرة المصرية، كما تضمن العرض الخدمات المجتمعية المتنوعة الذي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي.

ويضم فريق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة نور عارف منسق الوحدة، وبسمة محمد عثمان مسئول الأنشطة التوعوية، وآلاء عادل محمد مسئول الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، ومحمود السايح منسق بنك ناصر.