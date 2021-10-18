المشدد 10 سنوات لمتهم بهتك عرض 4 أطفال في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية، بالسجن المشدد 10 سنوات على سائق لاتهامه بهتك عرض 4 أطفال وخطفهم في إحدى قرى مركز المنصورة.



وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الحميد السعدني رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم، وأمانة سر سامح الموافي وتامر عبد المعبود، وأحمد عاشور، وذلك في القضية رقم 19774 لسنة 2021 جنايات مركز المنصورة والمقيدة برقم 2123 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.



وأحال المستشار الدكتور محمد حفني، رئيس النيابة الكلية، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة، سائقًا بقرية جديدة الهالة التابعة لمركز المنصورة إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه بخطف 4 أطفال استدرجهم إلى منزله، وهتك عرضهم بالقوة، بإتيان أمور وتلميحات جنسية، من خلال عرض مقاطع جنسية مصورة عليهم، وعرضهم للخطر.



وشمل أمر الإحالة أن المتهم "إبراهيم إ. أ" 51 عاما، سائق ومقيم في إحدى قرى مركز المنصورة، بتاريخ سابق على 7 أغسطس 2021، أنه 4 خطف أطفال المجني عليهم أعمارهم بين 4 و7 سنوات، بطريق التحايل بأن استدرجهم لمسكنه بعيدا عن أعين الرقباء مبعدًا إياهم عن ذويهم، مستغلا حداثة سنهم.



وأكدت النيابة أنه اقترنت بتلك الجناية جرائم أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان، هتك عرض الأطفال المجني عليهم بالقوة بأن حسر ملابسه وملابسهم عنهم، واستطالت يده إلى مناطق العفة بأجسادهم، وأجبرهم على الإمساك بمنطقة حساسة في جسده، وقام بعرض مقاطع جنسية مصورة عليهم باستخدام إحدى وسائل الاتصالات "هاتف محمول"، وحرضهم على الأعمال الإباحية والمنافية للآداب على النحو المبين بالتحقيقات.