إزالة صورة موسوليني من مقر وزارة الصناعة الإيطالية

أزيلت صورة الديكتاتور الفاشي بينيتو موسوليني من مقر وزارة الصناعة الإيطالية اليوم الثلاثاء، بعدما كانت معروضة في مكانها في ظل جميع أسلاف وزير الصناعة في الحكومة المنتهية ولايتها جيانكارلو جيورجيتي، بمناسبة مرور 90 عاما على إنشاء مبنى الوزارة.



وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن وزراة الصناعة كانت قد قالت إن الصورة سترفع "لتجنب الجدل واستغلالها".



وأشار جيورجيتي، في وقت سابق، إلى وجود صورة للديكتاتور في مكتب رئيس الوزراء أيضا.



وقال جيورجيتي، الذي يُتوقع أن يتولى حقيبة الاقتصاد الرئيسية في الحكومة الجديدة التي يُحتمل أن ترأسها جورجيا ميلوني: "لم يلاحظ أحد أن (صورة موسوليني) موجودة أيضا في قصر كيجي، ليس فقط في وزارة الصناعة".



وردا على سؤال عن سبب وضع صورة الديكتاتور في وزارته الآن، قال جورجيتي إن موسوليني كان أول وزير للشركات، وأن صور جميع وزراء الصناعة في تاريخ إيطاليا عُرضت بمناسبة مرور 90 عاما على إنشاء مبنى "بالاتزو بيانشنتيني".