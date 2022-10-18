ضبط 15 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضبط 15 طن أرز شعير؛ قبل بيعها في السوق السوداء بمدينة الزقازيق، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح غراب، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه قد أصدر تعليمات مشددة لفايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، بشن حملات تفتيشية ورقابية للتأكد من توريد أرز الشعير إلى مواقع التخزين المعدة لذلك، والعمل على تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين، وكافة الأنشطة التجارية؛ للتأكد من مدى التزام أصحابها بتطبيق الاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين.

وأشار إلى أن إدارة التموين والتجارة الداخلية في مركز ومدينة الزقازيق، برئاسة محمد العيوطي مدير إدارة التموين في الزقازيق، وبمشاركة مفتشي الإدارة، شنت حملة تمكنت خلالها من رصد سيارة محمله بكمية من أرز الشعير، وتم اصطحابها ومتابعة توريدها في شونة النخاس بإجمالي 579 كيلو أرز شعير، فيما تم كذلك رصد سيارة ميكروباص مُحملة بأرز الشعير على طريق كفر الأشراف في الزقازيق، وتم اصطحابها وتسليمها إلى شونة النخاس بكمية بلغت 360 كيلو أرز شعير.

وأوضح ضبط ومصادرة سيارة مُحملة بكمية من أرز الشعير، ومتابعة أعمال التوريد إلى شونة دويدة في الزقازيق بكمية مقدارها 9 أطنان و500 كيلو أرز شعير، ومتابعة سيارة محملة بكمية من أرز الشعير واصطحابها وتوريدها إلى شونة دويدة بكمية مقدارها 3 أطنان و75 كيلو أرز شعير.