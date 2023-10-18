قيادي بحماس: بايدن جاء للمنطقة بخطة تهجير نصف غزة إلى سيناء

قال مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إن خطة الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي تشمل تهجير نصف سكان غزة لمصر.

وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الأربعاء، أن الخطة الأمريكية الإسرائيلية تشمل القضاء على حكم حماس وتجريد المقاومة من سلاحها.

وأوضح المصدر الذي لم تكشف القناة القطرية عن هويته، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن جاء للمنطقة ليروج خطة تهجير سكان غزة إلى سيناء.

ولفت المصدر إلى أن القيادة المصرية ترفض خطة التهجير لمصر وتعتبرها تهديدا للأمن القومي المصري.

وربط المصدر، بين هذه المعلومات ومجزرة مستشفى الأهلي المعمداني، قائلا إن مجزرة المستشفى جاءت للضغط من أجل إنجاح خطة التهجير لكنها أتت بأثر عكسي.

وشدد على أن ثبات الفلسطينيين وفشل قمة عمـّان أحبطا خطة بايدن وخففا الضغوط على مصر.

وألغيت قمة الأردن التي كان يفترض إجراؤها اليوم الأربعاء، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيريه الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والأمريكي جو بايدن، في ضيافة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عمان.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وخلفت نحو 500 شهيد دفعة واحدة في قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد صرح بُعيد ساعات من المجزرة، بأنه تقرر إلغاء القمة الرباعية بالتشاور مع مصر والسلطة الفلسطينية وبالحديث مع الإدارة الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل بايدن إلى تل أبيب وقدّم مزيدا من الدعم السياسي لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، علما بأنه أول رئيس أمريكي يزور إسرائيل وقت شنِّها حربًا.