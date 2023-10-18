قال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، محمد أبو مصبح، إن حصيلة الضحايا والمصابين جراء قصف جيش الاحتلال المستشفى الأهلي المعمداني بغزة؛ لا تزال قيد الرصد، مشيرا إلى وصول أعداد كبيرة من الجثامين إلى مستشفى الشفاء.

وأشار خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الثلاثاء، إلى تجاوز حصيلة الشهداء والجرحى الـ500 شهيد ومصاب، لافتا إلى تعرض مجموعة كبيرة من الأطفال للاحتراق بشكل كامل؛ نتيجة القصف، متابعا: «عدد كبير من الأطفال عبارة عن أشلاء متقطعة ومجموعة من المسنين اختلفت ملامح وجوهم».

ولفت إلى ازدحام المستشفى قبل التعرض للقصف بأعداد غفيرة من الجرحى والمصابين، موضحا أن الكوادر الطبية المتاحة تجري العمليات داخل ساحة المستشفى دون تخدير أو تعقيم وبأدنى مستويات الرعاية الصحية.

وأشار إلى تهديد مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني بالإخلاء والقصف أيضا والتي لا تزال تعمل على مدار الساعة، لافتا إلى تعرض المستشفى المعمداني منذ 3 أيام بالاعتداء من جانب الاحتلال في المرة الأولى قبل تدميره مساء اليوم.

وأوضح أن أعداد النازحين من اللاجئين للاحتماء داخل المستشفى من هجمات الاحتلال؛ تجاوزت 3 آلاف مواطن جميعهم من الأطفال والنساء والمسنون، مشيرا إلى استمرار التعامل مع بعض الحالات المصابة من جانب الأطقم الطبية المصابة أيضا جراء القصف في محيط المستشفى.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء ١٧ أكتوبر الجاري، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.