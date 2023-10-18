 الصحة الفلسطينية: 64 شهيدا وأكثر من 1300 جريح في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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الصحة الفلسطينية: 64 شهيدا وأكثر من 1300 جريح في الضفة الغربية

شيماء رزق
نشر في: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 8:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - 8:39 م
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل، بوصول عدد الشهداء إلى 3478 شهيدا وأكثر من 12 ألف جريح في قطاع غزة، فيما وصل عدد الشهداء بالضفة الغربية إلى 64 شهيدا وأكثر من 1300 جريح – وذلك وفقا لتصريحات وزارة الصحة الفلسطينية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل في غزة والضفة منذ السابع من أكتوبر إلى 3540 شهيدا، و13300 مصاب.

وقالت الصحة في بيان مقتضب، إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 3478 شهيدا، وأكثر من 12 ألف مصاب، وفي الضفة الغربية إلى 62 شهيدا وأكثر من 1300 مصاب، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

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