حزب الله ينعى يحيى السنوار: قائد طوفان الأقصى الشهيد الذي وقف في مواجهة المشروع الأمريكي ‏والاحتلال ‏الصهيوني

نعى ‌حزب الله اللبناني، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، الذي أعلنت إسرائيل استشهاده مساء يوم أمس في عملية في رفح.

وقال "حزب الله" في بيان: "نتقدم من الشعب الفلسطيني ومن إخواننا المجاهدين في حماس ومن أمتنا ‏العربية والاسلامية، بأحر التعازي باستشهاد قائد طوفان الأقصى رئيس ‏المكتب ‏السياسي في حركة حماس يحيى السنوار". ‏

وأشار إلى أن "القائد الشهيد الذي حمل الأمانة وشعلة القيادة من الشهيد القائد ‏إسماعيل هنية كي يكمل مسيرة ‏المقاومة والعطاء والتضحيات مع المجاهدين ‏الأبطال والمقاومين الشجعان، الذي وقف في مواجهة المشروع الأمريكي ‏والاحتلال ‏الصهيوني، وبذل في سبيل ذلك دمه حتى نال الشهادة وأسمى مراتب الكرامة ‏والكمال الإنساني".

وأضاف: إننا في قيادة حزب الله والذين نواجه مع شعبنا اللبناني المقاوم والصامد تداعيات ‏العدوان الصهيوني الإجرامي، نؤكد ‏وقوفنا إلى جانب شعبنا الفلسطيني ولدينا كل ‏الثقة بالوعد الإلهي والنصر لعباده المؤمنين". ‏