الصين: الاتصالات مع أستراليا مفتوحة بلا قيود

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية يومية في بكين، اليوم الأربعاء، إن أستراليا تعلم جوهر المشاكل بين البلدين، وإن أولئك الذين يخلقون المشاكل يجب أن يحلوها.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الإفادة جاءت ردا من تشاو على تعليقات لوزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج بأن حكومته "مستعدة للانخراط مع الحكومة الصينية في حوار يتسم بالاحترام ومفيد للطرفين".

وأضاف تشاو: "نأمل أن تتمكن أستراليا من فعل المزيد".

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق هذا الشهر أن العلاقات الثنائية قد تدهورت بعد إطلاق أستراليا 106 تحقيقات تجارية بشأن السلع الصينية، مقابل أربعة تحقيقات من الجانب الصيني، في حين رفضت أستراليا اعتماد عشر اتفاقيات خاصة بالاستثمار لشركات صينية بدعوى "مخاوف لا أساس لها تتعلق بالأمن القومي" .