ترامب يقيل مدير وكالة الأمن الإلكتروني والبنية التحتية

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ليل الثلاثاء/الأربعاء إقالة كريس كريبس، مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية.

وقال ترامب عبر حسابه على تويتر: "التصريحات الأخيرة من جانب كريس كريبس حول أمن انتخابات 2020 تفتقد كثيرا للدقة".

وقال: "كانت هناك مخالفات وتزوير واسع النطاق ،بما في ذلك تصويت الموتى ، وعدم السماح لمراقبي الانتخابات بالدخول إلى مواقع الاقتراع ، وخلل في آلات التصويت التي غيرت الأصوات من ترامب إلى بايدن ، والتصويت المتأخر ، وغير ذلك الكثير".

وتابع: "لذلك تم إنهاء عمل كريس كريبس من منصب مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية بأثر فوري".