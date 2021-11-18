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تشكيل هجومي للاتحاد أمام الجونة في الدوري

محمد جلال
نشر في: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 7:57 م | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 7:57 م

أعلن حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة الجونة، التي ستقام على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

خط الدفاع: كريم الديب - السيد سالم – مروان عطية – صبري رحيل

خط الوسط: خالد الغندور – فوزي الحناوي – أحمد نبيل مانجا - هشام صلاح – مورو ساليفو

خط الهجوم: كريستوفر موبولولو

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من: أحمد يحيى – محمد عبد السلام – أحمد عادل "ميسي" – كريم ممدوح – أحمد علي – بنجامين بواتينج – سعيدو سمبوري –عبد الغني محمد – محمد الصافي


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