تشكيل هجومي للاتحاد أمام الجونة في الدوري

أعلن حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة الجونة، التي ستقام على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عبد المنصف
خط الدفاع: كريم الديب - السيد سالم – مروان عطية – صبري رحيل
خط الوسط: خالد الغندور – فوزي الحناوي – أحمد نبيل مانجا - هشام صلاح – مورو ساليفو
خط الهجوم: كريستوفر موبولولو
فيما ضمت قائمة البدلاء كل من: أحمد يحيى – محمد عبد السلام – أحمد عادل "ميسي" – كريم ممدوح – أحمد علي – بنجامين بواتينج – سعيدو سمبوري –عبد الغني محمد – محمد الصافي