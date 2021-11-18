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أمن القاهرة يكثف انتشاره لتأمين زيارة ولي العهد البريطاني

ولي العهد البريطاني
ولي العهد البريطاني
نهاد القادوم
نشر في: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 6:26 م | آخر تحديث: الخميس 18 نوفمبر 2021 - 6:26 م
عززت أجهزة الأمن بالقاهرة، تواجدها لتأمين زيارة الأمير تشارلز أمير ويلز ودوقة كورنوال، حيث انتشرت قوات الأمن لتأمين الطرق المقرر مرور موكب الأمير وزوجته بها، لزيارة عدد من الأماكن السياحية والثقافية بالقاهرة.

وتستمر زيارة الأمير تشارلز في مصر لمدة يومين، وذلك في إطار جولة تشمل المملكة الأردنية الهاشمية، وتعد المرة الأولى التي يقوم بها ولي العهد البريطاني وزوجته إلى الخارج منذ تفشى وباء كورونا في أنحاء العالم.

وتتضمن زيارة الأمير تشارلز وزوجته مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيارة عدد من المناطق السياحية والثقافية بمصر، حيث سيزور كل من الأزهر الشريف ومبنى الجامعة الأمريكية القديم والأهرامات وعزبة خيرالله والمركز الثقافي اليوساري، وبيت الرزاز والمستشفى البيطري، للتعرف على المعالم السياحية والأثرية، والثقافية لجمهورية مصر العربية.

وتعد زيارة الأمير تشارلز وزوجته دوقة كورنوال إلى مصر هي ثاني زيارة رسمية لهما، حيث زارا مصر خلال عام 2006، بهدف تعزيز التفاهم والتسامح بشكل أفضل بين الأديان، ودعم مبادرات البيئة، وتشجيع فرص العمل والتدريب المستدامة.

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