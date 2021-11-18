عرضت فضائية «الحدث العربية» مقطع فيديو يرصد استعداد 430 عراقيا في مطار مينسك الدولي للعودة إلى العراق، وذلك بعد إعلان الحكومة عن تسيير رحلات لإجلاء العالقين بين بيلاروسيا وبولندا.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية توثيق سفر 430 عراقيًا عالقًا على الحدود البيلاروسية؛ تمهيدًا لإجلائهم ونقلهم إلى العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف -في بيان اليوم الخميس- إن «430 مهاجرًا عراقيًا تم توثيق سفرهم إلى العراق على متن رحلة الإجلاء التي ستكون اليوم»، مضيفا أن فِرَق القنصليّة المقيمة في بيلاروسيا مستمرة بتسجيل أسماء 50 آخرين.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية تعمل بجهد عالٍ لتوفير أعلى مستوى من الاستجابة للعودة الطوعيّة للمواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية.

وكانت وزارة النقل العراقية، أعلنت في وقت سابق اليوم انطلاق إحدى طائرات أسطولها الجوي من مطار بغداد الدولي إلى مطار مينسك والمخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.