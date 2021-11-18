خسائر فادحة للحوثي وسط معارك شرسة في جنوب مأرب

شهدت عدة جبهات قتالية جنوب محافظة مأرب اليمنية، اليوم الخميس، معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني اليمني ومليشيا الحوثي ، تكبدت خلالها الأخيرة خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وذكرت الفضائية اليمنية أن أبطال الجيش والمقاومة تمكنوا - خلال المعارك - من كسر عديد هجمات للمليشيات الحوثية في عدد من المواقع بجبهات حريب والجوبة، وأجبرها على التراجع والفرار بعد تكبدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وعقب ذلك، شن الأبطال في الجيش والمقاومة هجوماً معاكساً على مواقع المليشيا الحوثية وتمكنوا من دحرها من عدد من تلك المواقع.

وتزامنت المعارك مع سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع وآليات تعزيزات للمليشيا الحوثية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا، وتدمير عدد من الأطقم والآليات.