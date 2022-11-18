 ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي - بوابة الشروق
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ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 1:54 م | آخر تحديث: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 1:54 م

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أوجه العلاقات بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وتنميته بمختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث جرى أيضا مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وفي السياق ذاته، بحث الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، العلاقات السعودية الإندونيسية، ومجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل تعزيزه.

كما التقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، بالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يعزز التعاون المشترك.


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