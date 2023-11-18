رئيسة المفوضية الأوروبية من العريش: مصر حليف استراتيجي ونعمل على التهدئة في غزة

ثمنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الجهود المصرية بشأن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة واستقبال الجرحى الفلسطينيين وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتة إلى ضرورة زيادة حجم المساعدات التي تدخل إلى القطاع.

وقالت رئيسة المفوضية، خلال مؤتمر صحفي، عقدته في مطار العريش الدولي بشمال سيناء، إن لديها اتصالا مع كل الأطراف وإن مصر حليف استراتيجي، ذاكرة أنها اجتمعت مع الرئيس السيسي وناقشا كيفية العمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة، مؤكدة أن مصر لها دور كبير في المنطقة.

وأشارت إلى عزمها لقاء العاهل الأردني، قائلة: "الأردن لها دور مهم في تهدئة الأوضاع في المنطقة، ولابد أن نفكر في أن يحظى الإسرائيليون والفلسطينيون بحياة آمنة والحل هو إقامة الدولتين، ونحن على استعداد للمساعدة في ذلك".

وتابعت: "المفوضية عملت على وصول مساعدات حيوية إلى مدينة العريش لتوصيلها إلى قطاع غزة وهو ما يزيد على 50 طنا من المساعدات، وأنه لولا التعاون المصري لما وصلت هذه المساعدات".