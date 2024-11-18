ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سقف محطة سكك حديد في صربيا إلى 15

توفيت امرأة شابة كانت قد أصيبت في حادث انهيار سقف محطة سكك حديد في صربيا مطلع هذا الشهر، مما رفع حصيلة الضحايا إلى 15، وفقا لما أعلنه أطباء اليوم الأحد.

وانهار السقف الخرساني الخارجي لمبنى محطة قطار في مدينة نوفي ساد شمال البلاد بشكل مفاجئ في الأول من نوفمبر، ليسقط على الجالسين أو الواقفين تحته. وأسفر الحادث في البداية عن مقتل 14 شخصا وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة.

وأثار الحادث المأساوي موجة من الاحتجاجات ضد السلطات الشعبوية، حيث يعتقد الكثيرون في صربيا أن الفساد المستشري أدى إلى تنفيذ أعمال ترميم رديئة تسببت في انهيار السقف.

وكانت المحطة قد شيدت في الأصل عام 1964 وتم ترميمها مرتين في السنوات الأخيرة كجزء من اتفاقية أوسع مع شركات حكومية صينية .