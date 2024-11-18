 مجلس الدوما الروسي: السماح لكييف بضرب عمق روسيا لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الروسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس الدوما الروسي: السماح لكييف بضرب عمق روسيا لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الروسية

وكالات
نشر في: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 10:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 10:42 ص

قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما أندريه كارتابولوف، إن: "السماح لكييف بضرب العمق الروسي بأسلحة غربية لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة بأي شكل من الأشكال، ولكن سيتم أخذ هذا العامل في الاعتبار، فالدفاعات الجوية الروسية قادرة على العمل بفعالية ضد جميع أنواع الصواريخ الغربية طويلة المدى.

وقال كارتابولوف، في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية: "نواصل تنفيذ المهام التي حددها قائدنا الأعلى، كما أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية يمكنها العمل بفعالية كبيرة ضد جميع أنواع هذه الذخيرة".

كانت وسائل إعلام أمريكية قد نشرت أمس عن مصادر سياسية أمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية طويلة المدى من قبل أوكرانيا لمهاجمة الأراضي الروسية، ومن المرجح أن يتم تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ ATACMS، كما زعمت صحيفة لو فيجارو الفرنسية في تقرير تم حذفه صباح اليوم، أن فرنسا وبريطانيا العظمى سمحتا أيضًا لأوكرانيا بشن ضربات على الأراضي الروسية باستخدام أسلحتهما بعيدة المدى.

وبحسب البرلماني الروسي، فإن تعقب صواريخ ATACMS الأمريكية أكثر صعوبة، لكن لا يزال ذلك ممكنا، لذا لا بد من تحديد مواقعها وضربها من أجل هزيمتها قبل إطلاق الصواريخ".

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