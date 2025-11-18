جامعة مطروح: بحث التعاون مع المجتمع المدنى في دعم الطلاب ودمج ذوي الإعاقة

استقبل الدكتور عمرو المصري، القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، وفدًا من إحدى منظمات المجتمع المدني بالحرم الجامعي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومناقشة بنود بروتوكول التعاون المقترح بين الجانبين.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة التعاون في تدريب طلاب وطالبات الجامعة على مهارات لغة الإشارة، بما يساهم في تعزيز التواصل مع زملائهم من ذوي الإعاقة السمعية، إلى جانب نشر ثقافة الوعي المجتمعي داخل الحرم الجامعي وبناء جسور من التفاعل الإيجابي بين جميع الطلاب.

كما استعرض الجانبان آليات دعم الطلاب من خلال توفير مدربين معتمدين ومتخصصين من الجمعية لتقديم برامج تدريبية عملية تُسهم في رفع قدرات الطلاب وتأهيلهم مهنيًا ومعرفيًا.

وتناول الاجتماع أيضًا مناقشة تفاصيل اللقاء الشهري المزمع تنظيمه بين الجامعة والجمعية، والذي يتضمن متابعة الحالات الاجتماعية للطلاب بهدف تقديم الدعم اللازم لهم، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات التوعوية حول مخاطر المخدرات وسلبيات الاستخدام غير الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي.

ويشمل البرنامج كذلك ندوات ثقافية وعلمية ودينية تستهدف تعزيز الوعي والمعرفة لدى الطلاب، فضلًا عن لقاءات موجهة للتوعية بمخاطر الفكر المتطرف وتنمية روح الانتماء والولاء للوطن.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس جامعة مطروح حرص الجامعة على دعم المبادرات التي تخدم الطلاب وتعزز دمج ذوي الإعاقة داخل المجتمع الجامعي، مشيدًا بالدور الفاعل للجمعية في العمل المجتمعي، ومعربًا عن تطلعه لبدء تنفيذ البرامج المشتركة خلال الفترة المقبلة.