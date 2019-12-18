وزيرا خارجية روسيا وألمانيا يبحثان هاتفيا الوضع في ليبيا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الألماني هايكو ماس هاتفيا اليوم الأربعاء الوضع في ليبيا، حيث جاء ذلك في بيان اصدرته وزارة الخارجية الروسية،بحسب وكالة سبوتنيك.

وفيما يتعلق بخطط برلين لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا،قال البيان، إنه تمت مناقشة الوضع في ليبيا مع التركيز على تعزيز التسوية السياسية من خلال حوار شامل بمشاركة جميع أطراف النزاع.

ويأتي الاتصال الهاتفي بعد مرور يوم على اتصال مماثل بين الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ناقشا خلاله الأوضاع في ليبيا وسورية.

ويشار إلى أن ألمانيا تسعى لعقد مؤتمر دولي بشأن ليبيا في برلين.

وتحاول الحكومة الألمانية من خلال ما يعرف بعملية برلين دعم جهود السلام التي يجريها بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص بشأن ليبيا، غسان سلامة. ولم تتحدد قائمة المشاركين في المؤتمر حتى الآن أو موعد عقده.

يذكر أن قوات مايسمى بالجيش الوطني الليبي تسعى لاقتحام طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا.