قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه تم الاتفاق مع وزير الأوقاف على نقاط محددة في مبادرة استراتيجية بناء الوعي، مشيرًا إلى إدراج حوالي 15 قضية في المبادرة.

وأضاف جبر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «خبر اليوم» المذاع عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق على طرح هذه القضايا طوال العام المقبل، على أن يُطلق عليها قضايا بناء أو تنشيط الوعي.

وأوضح أن هذه القضايا سيتم تفعيلها من خلال خطب الجمعة، ندوات، صالونات ستعقد في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الأوقاف، دورات تدريبية في مراكز تدريب الدعاة وفي الجامعات، وزيارات للتجمعات الشبابية، مضيفًا أن الغرض من هذه المبادرة هو الوصول إلى قواسم مشتركة من الاتفاق حول قضايا وطنية مهمة.

وذكر أنه سيكون هناك طرح لكل قضية بصفة دورية في البرامج التليفزيونية، مضيفًا: «دورنا كمجلس أننا نتعامل مع هذه القضايا من منظور إعلامي مع مختلف وسائل الإعلام سواء الخاص أو القومي».

ونوه بأن وزارة الأوقاف ستقدم للمجلس قائمة كبيرة من الوعاظ والواعظات، الذين تم تدريبهم وتعليمهم على الفتوى بأسس دينية صحيحة، ذاكرًا أن هذه القائمة ستتاح لوسائل الإعلام، ليستعين بها لمن يشاء حتى تسير الدعوة وفقا للأسس الصحيحة.

وأكد ضرورة ضبط الإيقاع خلال الفترة لمقبلة، نظرًا لأن الإعلام هو المحرك الأساسي، لدوره الكبير في بناء الوعي، لافتًا إلى جاهزية أجندة البرامج التليفزيونية.

وأطلق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكرم جبر رئيس الأعلى للإعلام، مبادرة استراتيجية بناء الوعي 2021 وتتناول أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية وستكون مطروحة أمام الجهات المعنية للمشاركة فيها.