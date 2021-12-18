التحالف العربي: مقتل 80 حوثيا جراء عمليات استهدفتهم في محافظتي مأرب والجوف باليمن

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن – الذي تقوده السعودية- اليوم السبت مقتل 80 حوثيا جراء عمليات استهداف في محافظتي مأرب والجوف، الواقعتين شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

وأعلن التحالف في بيانه له "تنفيذ 19 عملية استهداف في مأرب والجوف ضد الحوثيين".

وأشار التحالف إلى" أنّ العمليات التي نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن مقتل 80 عنصراً من الحوثيين وتدمير 11 آلية".

وكان التحالف أعلن أمس الجمعة، استهداف موقع عسكري حساس يتبع جماعة الحوثي في محافظة الجوف المتاخمة للحدود مع المملكة، شمال شرقي اليمن.

وقالت قيادة التحالف إن طائراتها المقاتلة قصفت بسلسلة من الغارات الجوية أهدافا مفترضة لجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا خلال الساعات الماضية.

ووفقا لبيان التحالف، فقد نجحت تلك العملية في تدمير موقع لإطلاق الطائرات المسيرة، شمال مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.

وخلال الأسابيع الماضية، كثف طيران التحالف السعودي، هجماته الجوية ضد الحوثيين في مأرب، وذلك في مسعى لإنقاذ المحافظة التي تتعرّض لحصار خانق من السقوط بأيدي الجماعة.