برنامج الأغذية العالمي يحذر من حدوث مجاعة في جنوب الصومال

حذّر برنامج الأغذية العالمي من حدوث مجاعة جنوبي الصومال قبل نهاية العام، إذا لم يتم توسيع نطاق المساعدة الإنسانية واستدامتها بشكل عاجل، وذلك بسبب انقطاع الأمطار لأربعة مواسم ممطرة متتالية وموسم خامس محتمل من أكتوبر حتى ديسمبر.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإنه في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، خصص الصندوق الإنساني للصومال 60 في المائة من أمواله للمنظمات غير الحكومية الوطنية. لكن هذا لا يمثل سوى 5 في المائة فقط من إجمالي التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في الصومال، التي تسعى للحصول على 2.27 مليار دولار.

وأشار برنامج الأغذية العالمي - في أحدث تقرير له عن حالة الأمن الغذائي - إلى أن الوضع في الصومال يبدو الآن مروعا بشكل متزايد بالنسبة لملايين الأشخاص المتضررين، بما في ذلك أكثر من 300,000 شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء الصومال، مبينا أن عدد المتضررين من الجفاف في الصومال تضاعف بأكثر من ثلاثة مرات ليصل إلى 7.8 مليون شخص، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص بسبب الجفاف، ويواجه 6.7 مليون شخص على الأقل انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال شهر ديسمبر.