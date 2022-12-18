أمير قطر: أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية لكأس العالم من بلاد العرب

قال أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن بلاده أوفت بوعدها بتنظيم بطولة استثنائية من كأس العالم، مشيرا إلى أن البطولة أتاحت للجميع فرصة التعرف على ثراء ثاقة العرب وأصالة قيمهم.

وكتب أمير قطر، تغريدة على حسابه بموقع تويتر، مساء الأحد، عقب ختام منافسات كأس العالم لكرة القدم 2022، قائلا: "أبارك لمنتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم قطر 2022، وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة، وأشكر كل المنتخبات على لعبهم الرائع، والجماهير التي شجعتهم بحماس".

وتابع: "ومع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا".

وتوج منتخب الأرجنتين، بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخة، بعد فوزه على منتخب فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية، إثر انتهاء اللقاء بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.