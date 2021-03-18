إيهاب جلال يعلن جهازه المعاون في فاركو

استقر إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق الأول بنادي فاركو، بعد موافقة إدارة النادي على جهازه المعاون، الذي سيقود الفريق البرتقالي خلفًا للبرتغالي نونو ألميدا.

ويتكون الجهاز الفني الجديد لنادي فاركو من : عاطف حنفي مديراً للكرة، حمد إبراهيم مدرباً عاماً، أحمد حسام مدرباً، حمد خطاب مدربا، مصطفى كمال مدرباً لحراس المرمى، احمد سليمان محلل أداء، حسن جمعة مدير شئون لاعبين، عادل الفلكي مدير إداري، محمد تيتو إداري محمد عراقي، مسئول إعلامي مجدي وهبي طبيب، محمد حمدي – مصطفى الحراق أخصائي تأهيل، محمد الجزار – محمد محروس – محمد وليد مدلكين.