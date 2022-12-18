فرنسا ترفع القيود على التأشيرات الممنوحة للجزائريين

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، رفع القيود على التأشيرات الممنوحة للرعايا الجزائريين، وعودة العلاقات القنصلية العادية إلى ما كان عليه الوضع قبل جائحة فيروس كورونا.

وقال دارمانان، في تصريح بعد استقباله من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد: "طلب مني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان زار الجزائر على رأس وفد ضم العديد من الوزراء، العودة تبعا لدعوة من الرئيس تبون الذي أشكره على حفاوة الاستقبال. هذا الصباح كان لي حوار جد ثري مع وزير الداخلية الجزائري".

وأضاف: "هي فرصة للجانب الفرنسي لإبراز إرادته الكبيرة لمواصلة التعاون وتثمين وتجسيد الحوار الذي تم بين الرئيسين الفرنسي والجزائري. ويشمل التعاون المجال الأمني، وحماية الأفراد، والتعاون في مجال التبادلات بين البلدين".

وتابع أن العلاقات عادت إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا بشأن كل ما يتعلق بالتأشيرات والمبادلات بين شعبي البلدين، وذلك لنرتقي بهذا التبادل لمستوى علاقات الصداقة القوية والخاصة التي تربط فرنسا والجزائر.