واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 439 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 31 شهيداً و79 مصاباً، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45 ألفاً و59 شهيداً و107 آلاف و41 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي غزة والشمال، أدى إطلاق النار المباشر إلى حريق في غرفة العناية المركزة في مشفى كمال عدوان ببيت لاهيا شمال القطاع. كما أصيب عدد من أفراد الطاقم خلال محاولتهم انتشال إصابات بعد قصف منازل بمحيط المستشفى.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة السيسي في محيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة. كما استشهد سبعة فلسطينيين خلال استهداف أحد المنازل في محيط المشفى.

من جهته، قال مشفى العودة - تل الزعتر، إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية تفجير بجوار المستشفى في شمال قطاع غزة، ما أدى ذلك لوقوع إصابات في الطواقم الطبية والمرضى وأضرار في جميع مرافق وأقسام المستشفى.