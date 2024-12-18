ترامب يقترح فكرة جعل كندا الولاية الأمريكية الـ51

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اقترح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مجددًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تكون كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، مشيرا إلى أن هذا الاحتمال فكرة ممتازة بينما تشهد الدولة المجاورة أزمة سياسية حادة.

وأضاف ترامب على منصته «تروث سوشال»، أن الكنديين سيدفعون مبالغ مالية أقل للضرائب والحماية العسكرية، مضيفا: «أعتقد أنها فكرة ممتازة. الولاية (الأمريكية) الـ51»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح: «يريد العديد من الكنديين أن تصبح كندا الولاية ال51».

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد ليدجر الأسبوع الماضي أن 13% من الكنديين يرغبون في أن تصبح بلادهم إحدى الولايات الأمريكية.

وأدلى ترامب بأول ملاحظة حول الولاية الـ51 خلال حفل عشاء مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نهاية نوفمبر.

وخلال اللقاء قال ترامب مازحا إنه إذا لم تتمكن كندا من التعامل مع رسوم جمركية بنسبة 25%، يمكنها أن تصبح الولاية الأمريكية ال51 بحسب قناة فوكس نيوز.

ومنذاك، وصف مرارا رئيس الحكومة الكندية في رسائل بأنه حاكم، وهي رتبة صفة رئيس السلطة التنفيذية في ولاية أميركية.

وهي رسائل تلقتها الطبقة السياسية في كندا باستياء ورأت فيها إذلالا أو حتى تهديدا أمريكيا.

وهذا يقلق الكنديين أكثر خاصة أن البلاد تمر بأزمة سياسية بعد الاستقالة المفاجئة لنائبة ترودو الاثنين، بسبب خلافات مع رئيس الحكومة حول كيفية التعامل مع الحرب الاقتصادية التي تلوح في الأفق مع الحليف الأميركي القوي.