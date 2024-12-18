 ريد بول يعلن رحيل بيريس - بوابة الشروق
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ريد بول يعلن رحيل بيريس

وكالات
نشر في: الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - 8:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - 8:24 م

غادر المكسيكي سيرخيو بيريس فريق ريد بول المشارك في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، وفقا لما أعلنت الحظيرة النمسوية، اليوم الأربعاء.

وقال ريد بول، في بيان: "توصل سيرخيو بيريس وريد بول ريسينغ إلى اتفاق للانفصال في عام 2025".

فيما أوضح المكسيكي، في البيان ذاته: "أنا ممتن للغاية للسنوات الأربع التي قضيتها مع ريد بول".

وانضم بيريس إلى فريق ريد بول عام 2021، وساهم في تحقيقه للقبين في بطولة الصانعين، وأكمل ثنائية الترتيب العام للسائقين مع زميله في الفريق، بطل العالم 4 مرات، الهولندي ماكس فيرستابن في عام 2023.


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