 الاتحاد الأوروبي يعد بدور مهم في وقف إطلاق النار وحظر السلاح بليبيا - بوابة الشروق
الإثنين 20 يناير 2020 12:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

الاتحاد الأوروبي يعد بدور مهم في وقف إطلاق النار وحظر السلاح بليبيا

مؤتمر برلين
مؤتمر برلين
(د ب أ)
نشر فى : الأحد 19 يناير 2020 - 11:30 م | آخر تحديث : الأحد 19 يناير 2020 - 11:30 م
وعد الاتحاد الأوروبي بلعب "دور مهم" في عملية متابعة نتائج مؤتمر السلام بشأن ليبيا الذي استضافته برلين.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل عبر حسابه على تويتر: "مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا واحترام حظر الأسلحة أمر أساسي".

ورحب ميشيل بنتيجة مؤتمر برلين "الذي جمع كل الأطراف الإقليمية والدولية معا".

وكانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل قد صرحت في ختام المؤتمر أنه تم الاتفاق على اتخاذ خطوات شاملة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا وأن جميع المشاركين متفقون على احترام حظر تصدير السلاح وليس هناك حل عسكري للصراع الدائر في البلاد.

ووصفت ميركل نتائج المؤتمر بأنها تمثل بداية سياسية جديدة ودفعة من أجل دعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك