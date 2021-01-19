دليل ميشلان لفن الطهي يكافئ المطاعم الفرنسية لإبداعها خلال كورونا

صدر دليل ميشلان الفرنسي لفن الطهي والتذوق، اليوم الاثنين، على الرغم من إغلاق المطاعم على نطاق واسع، وذلك بهدف مكأفاة المطاعم في فرنسا التي كانت مبدعة خلال جائحة فيروس كورونا.

وأعلن مدير الدليل، جويندال بولينيك، اليوم، من على قمة برج إيفل في باريس، أن الشيف ألكسندر مازيا غير التقليدي في مرسيليا حصل على نجمة ميشلان الثالثة.

كان مازيا، الذي حصل على نجمتين قبل عامين، مبدعا العام الماضي وتجول في الشوارع بشاحنة طعام عندما اضطرت المطاعم والحانات والمقاهي إلى الإغلاق لعدة أشهر بسبب الفيروس.

وقال بولينيك إن قطاع فن الطهي يمر بحالة صعبة بسبب الأزمة التي لا مثيل لها ، لكنه أضاف أن "طهاة فرنسا في وضع جيد ".

على سبيل المثال، أنشأ ماورو كولاجريكو من فندق ميرازور ذي الثلاث نجوم في كوت دازور، كشك سوق للذواقة في موناكو،حسبما ذرح الشيف لصحيفة"لو فيجارو" الفرنسية.

وأضاف "علينا أن نتكيف ونبحث عن حلول".

وارتفع عدد المطاعم الحاصلة على 3 نجوم - أعلى درجات التميز في دليل ميشلان - إلى 30 في فرنسا وموناكو. وبشكل عام ، يوجد الآن 638 مطعما من فئة نجمة أو نجمتين أو ثلاث نجوم في فرنسا.

وستظل الحانات والمطاعم والمقاهي في فرنسا مغلقة حتى منتصف شهر فبراير على الأقل، وقد اختارت العديد من الأماكن خدمات التوصيل بدلاً من ذلك.