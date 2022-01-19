قالت الفنانة ليلى علوي، إنّ الفنان يحيى الفخراني مختلف عن غيره في تركيبته الشخصية وفي أدائه كممثل.

وأضافت في كلمة عرضت خلال استضافة الفخراني ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة "dmc"، أنّ الفخراني لا يمثّل الشخصية لكنه يعيش بداخلها ويكون طبيعيًّا للغاية، فيحظى بالتصديق.

وأوضحت أنها دائمًا ما تُعجب بالفخراني، وتحرص على متابعة طريقة عمله، وأشارت إلى أنّها تلقت منه الكثير من التوجيهات الفنية حول ضرورة أن يكون الفنان طبيعيًّا في تجسيد الشخصية.

وأكّدت أن تمثيل الفخراني بهذا الشكل الطبيعي منحته براعة فنية ميّزته عن غيره، ووصفته كذلك بأنه "رجل طيب" على المستوى الإنساني والأسري وكذلك زكي ومثقف وحنين جدًا.

وأشارت علوي، إلى أنّها تعلمت الكثير من يحيى الفخراني سواء على خشبة المسرح أو الدراما.