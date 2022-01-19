برشلونة يحدد مدة غياب أومتيتي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، أن لاعبه الفرنسي صامويل أومتيتي، سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر؛ بسبب الإصابة.

ونشر النادي في بيان على موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء:" تم إجراء عملية جراحية بنجاح لأومتيتي لكسر في مشط القدم الخامس من قدمه اليمنى، أجرى العملية الدكتور أنتوني دالماو تحت إشراف الخدمات الطبية بالنادي، والوقت التقريبي لرجوعه سيكون ثلاثة أشهر".

وكان نادي برشلونة الإسباني، قد أعلن خضوع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، لجراحة في مشط القدم، بعد الإصابة الذي تعرض لها أثناء تدريبات الفريق أمس الأول الإثنين، بكسر في القدم اليمنى.

وجدد أومتيتي عقده مع برشلونة - خلال الأيام الماضية - بعدما قرر ناديه سحب اسمه من قائمة اللاعبين المعروضين للبيع واستمراره ضمن كتيبة المدرب تشافي خاصة أن إدارة برشلونة رأت أن أومتيتي أصبح في حالة جسدية جيدة بعد ثلاثة أعوام عانى فيها الفرنسي الدولي من الإصابات.