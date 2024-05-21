في سابقةٍ هي الأولى من نوعها، يُواجه رئيس حكومة جيش الاحتلال أمر اعتقال، وهو ما طالب به اليوم الاثنين، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت.

أسباب عدة استند إليها "خان" للحصول على مذكرات اعتقال وتوقيف ضد نتنياهو وجالانت، وأبرزها ارتكاب جرائم تشمل "التجويع، والقتل العمد، والإبادة أو القتل".

من هو "خان" صاحب قرار اعتقال نتنياهو وجالانت؟

إصدار أمر بهذا الثقل وللمرة الأولى قاد أنظار العالم نحو "خان" ثالث مدعٍ عام في المحكمة الجنائية الدولية، وأول مدعٍ عام ينتخب بالاقتراع السري، والذي جرى انتخابه مدعيًا عامًا لأعلى سلطة قضائية في العالم في الثاني عشر من فبراير 2021، في الدورة التاسعة عشرة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي في نيويورك، وعقب هذا الانتخاب وتحديدًا في السادس عشر من يونيو لنفس العام أدى "خان" اليمين الدستورية للمحكمة.

شغل كريم أسد أحمد خان الذي ولد عام 1970 في مدينة إدنبرة في أسكتلندا منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، وعمل كأول مستشار خاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة؛ لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق والذي يعرف باسم (يونيتاد) بين عامي 2018 و2021 والتي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن 2379 عام 2017 لتعزيز جهود المساءلة عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها تنظيم داعش.

كريم هو محامٍ ومستشار الملك ويتمتع بخبرة مهنية تزيد على 30 عامًا كمحامٍ في مجال القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، كما يتمتع بخبرة واسعة كمدعٍ عام ومحامٍ للضحايا ومحامي دفاع في المحاكم الجنائية المحلية والدولية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والدوائر الاستثنائية في الأمم المتحدة، محاكم كمبوديا، والمحكمة الخاصة للبنان، والمحكمة الخاصة لسيراليون، كما قام بتمثيل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إفريقيا وآسيا.

عمل "خان" كأحد أعضاء هيئة التدريس في Lincoln's Inn وتم تعيينه مسجلًا لمحكمة التاج في عام 2018، كما تم انتخابه كرئيس ثانٍ لنقابة المحامين في غرفة التجارة الدولية في يوليو 2017 وهو سفير عالمي لنقابة المحامين الإفريقية.

نشر لخان عدة مراجع في القانون، حيث نشر عددًا من النصوص الرائدة حول القانون الجنائي الدولي، وهو المؤلف المشارك لكتاب "محاكم أرشبولد الجنائية الدولية"، الذي يصدر الآن الطبعة الخامسة للولايات المتحدة، وقبل ذلك حصل على درجة البكالوريوس في الحقوق مع مرتبة الشرف من كلية كينجز بجامعة لندن، بالإضافة إلى درجات ومؤهلات أخرى مختلفة.