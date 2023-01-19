اتفاق تركي أمريكي على التعاون في قطاع الطاقة

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اتفاقه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على تطوير التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن، اليوم الأربعاء، عقب اجتماعه مع بلينكن في إطار الاجتماع الوزاري الثاني للآلية الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضاف تشاووش أوغلو: "قدمنا للجانب الأمريكي مقترحا لإضفاء الطابع المؤسساتي على اجتماعات الآلية الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة وعقدها مرتين في السنة على الأقل".

وتابع "لا علاقة بين طلب تركيا (شراء) مقاتلات إف 16 وملف عضوية السويد وفنلندا في الناتو، وينبغي للكونجرس الأمريكي عدم الربط بينهما".

وأفاد في سياق آخر: "مستعدون للتعاون مع الولايات المتحدة من أجل إعادة التركيز على سوريا، لكن واشنطن لم تف ببعض وعودها السابقة".

يشار إلى أن هناك خلافات بين تركيا والولايات المتحدة بسبب دعم الأخيرة لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية تشكل امتدادا لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا أيضا من جانب أنقرة.