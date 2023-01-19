أنس جابر تودع بطولة أستراليا للتنس من الدور الثاني

أصبحت التونسية أنس جابر، أحدث ضحايا مفاجآت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى لهذا الموسم.

وتلقت جابر خسارة مباغتة أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، اليوم الخميس، لتخرج من الدور الثاني لمنافسات فردي السيدات بالمسابقة.

وتعرضت أنس جابر للإصابة في الركبة والظهر قبل بداية الموسم الحالي، ثم عانت المصنفة الثانية للبطولة من المزيد من الآلام بملعب (رود لافر أرينا)، لتخسر أمام فوندروسوفا بنتيجة 6 / 1 و5 / 7 و6 / 1.

في المقابل، عانت فوندروسوفا أيضا من عدة إصابات في الرسغ منذ أن كانت وصيفة في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) عام 2019، لكن يبدو أنها ألقت هذه المشاكل وراء ظهرها .

وسيطرت اللاعبة التشيكية، التي تجيد اللعب بيدها اليسرى، على المجموعتين الأولى والأخيرة في المباراة، بعد أن أظهرت جابر روحها القتالية في المجموعة الثانية.

وبدت وصيفة بطولتي إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) وأمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، وكأنها تعاني من بعض الآلام وتكافح من أجل التقاط أنفاسها خلال المباراة التي ارتكبت خلالها 50 خطأ سهلا.

وضربت فوندروسوفا، التي تراجع ترتيبها للمركز 78 عالميا، بسبب الإصابات التي طاردتها خلال العام الماضي، موعدا في الدور المقبل للبطولة مع مواطنتها ليندا فروهفيرتوفا.