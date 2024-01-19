تركيا: تحييد 10 عناصر من حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 10 عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه " شمالي سوريا والعراق.

وأفادت الوزارة في بيان أن "القوات المسلحة حيدت 7 إرهابيين من تنظيم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية /بي كيه كيه / وأي بي جي/ في عملية شمال سوريا"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وأشار البيان إلى تحييد 3 "إرهابيين" آخرين في عملية أخرى شمال العراق.

وتستخدم أنقرة كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين يتم أسرهم أو قتلهم أو إصابتهم على أيدي الجيش.

وفي 17 أبريل/2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب "بي كيه كيه " بمناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق، كما تشن تركيا عمليات عسكرية ضد الحزب في سوريا أيضا.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب الحزب في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.