وائل جسار يشعل حفل ليلة صلاح الشرنوبي بـ«كلام الناس»: نتكرم بغناء ألحانك

افتتح المطرب اللبناني وائل جسار، فقرته بحفل «ليلة صلاح الشرنوبى»، ضمن فعاليات موسم الرياض، بأغنية «كلام الناس» لسلطان الطرب جورج وسوف، تعبيرا عن حزنه بسبب عدم تعاونه مع الموسيقار صلاح الشرنوبي من قبل، متمنيا أن يتعاون معه في أغنية تتوج مشواره الغنائي، ليشير له الشرنوبي معلقا: «من عيوني».

وكان بدأ المطرب اللبناني عاصي الحلاني فقرته بحفل «ليلة صلاح الشرنوبى»، ضمن فعاليات موسم الرياض، بأغنية «إرضى بالنصيب» لسلطان الطرب جورج وسوف، وعبر عن فخره بالمشاركة في الحفل موجها كلامه لصلاح الشرنوبي قائلا: «نحن هنا الليلة لنتكرم بالغناء من ألحانك، وليس لنكرمك»، كما غنى عاصي الحلاني لولي العهد محمد بن سلمان.

وكانت تغنت المطربة أصالة بأغنية «بتونس بيك» للمطربة الراحلة وردة الجزائرية، والتي وصفتها بالإنسانة الخلوقة والمحترمة والمطربة العظيمة، وذلك بحفل «ليلة صلاح الشرنوبى»، ضمن فعاليات موسم الرياض.

كما غنت أصالة أغنية «كرهتك» للمطربة التونسية لطيفة، وقالت قبل غنائها: «عندما سمعتها لأول مرة تمنيت أن أكون أنا من عنيتها».

وعبرت أصالة، عن سعادتها بالمشاركة بحفل «ليلة صلاح الشرنوبى»، ضمن فعاليات موسم الرياض، مشيرة إلى أنه أكثر ملحن متنوع، ودائما عندما تسمع أغنية مميزة تسأل من ملحنها تجده صلاح الشرنوبي، ثم افتتحت فقرتها بأغنية «تصور».

وكرم القائمون على حفل «ليلة صلاح الشرنوبى» وموسم الرياض، اسم الموسيقار الراحل طارق عاكف، وتسلمت عائلته التكريم على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد بالرياض سيتى، كما تم نكريم الشاعر عمر بطيشة.

وكان أعلن المطرب اللبناني راغب علامة، عن اعتزامه إعادة تسجيل أغانيه من ألحان صلاح الشرنوبي، بالمملكة العربية السعودية، وطرحها مرة أخرى لكي تستمتع بها الأجيال الجديدة، واستكمل فقرته بغناء «مغرم يا ليلي»، وقبل رحيله حرص على تذكر الموسيقار الراحل طارق عاكف، مشيرا إلى أنه كان له بصمة فارقة في أغاني الموسيقى العربية.

وافتتح المطرب اللبناني راغب علامة، فقرته بحفل «ليلة صلاح الشرنوبى»، ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يشهد تكرم الموسيقار صلاح الشرنوبي، ويقام على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد بالرياض سيتى، بأغنيته «فرق كبير».

وعبر راغب علامة عن سعادته بالتواجد في الحفل الذي يعده ليلة الحنين والوفاء، حيث كشف أن علاقته به بدأت في التسعينيات، وكانوا يسهرون الليالي سويا في العمل من أجل إسعاد الناس.

وكشف المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أثناء حفل «ليلة صلاح الشرنوبى»، عن حفل تكريما للموسيقار الراحل عمار الشريعي، كما عبر عن سعادته بتواجد صلاح الشرنوبي، وأمتنانه لصداقتهم القديمة، حيث كان الشرنوبي أول من أمن به ولحن له أغانيه.

وكانت عبرت الفنانة نانسي عجرم، عن سعادتها بغناء ألحان صلاح الشرنوبي أمام الجمهور السعودي، خاصة بوجوده، متمنية أن يظل الشرنوبي يمتعنا بألحانه وأعماله، ثم تابعت فقرتها بغناء «عشقتك» للمطرب فضل شاكر.

واستهلت المطربة نانسي عجرم، فقرتها بحفل «ليلة صلاح الشرنوبى»، ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يشهد تكرم الموسيقار صلاح الشرنوبي، ويقام على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد بالرياض سيتى، بأغنية «جرب نار الغيرة»، للمطربة الجزائرية الراحلة وردة.

وكانت عبرت المطربة المغربية أسماء لمنور عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في «ليلة صلاح الشرنوبى»، معلقة: «أنا تغمرني السعادة بالوقوف أمامك وغناء ألحانك»، مشيرة إلى أنه زرع حب الغناء في الوطن العربي بسبب ألحانه، التي عرفوها بها سميرة سعيد وجورج وسوف، وإن وردة، وذكرى، مازالت ذكراهم حاضرة بسببه، ثم استكملت فقرتها بغناء «الأسامي».

وافتتحت أسماء لمنور فقرتها بحفل «ليلة صلاح الشرنوبى»، ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يشهد تكرم الموسيقار صلاح الشرنوبي، ويقام على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد بالرياض سيتى، بأغنية «الله غالب»، للمطربة التونسية الراحلة ذكرى، وهي من كلمات وليد رزيقه، وألحان صلاح الشرنوبي.

وافتتح حفل «ليلة صلاح الشرنوبى»، ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يشهد تكرم الموسيقار صلاح الشرنوبي، والذي يقام على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد بالرياض سيتى، بألحان أغنية «حرمت أحبك» تحت قيادة المايسترو تامر فيضى.

ويتضمن برنامج الحفل عددا كبيرا من الأغانى والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربى، وتنقل قناة «مزيكا» الحفل على الهواء مباشرة من العاصمة السعودية الرياض.

ويشارك بالغناء فى الحفل كوكبة من المطربين، ومنهم أصالة، وراغب علامة، ونانسى عجرم، ووائل جسار، وأسماء لمنور، وعاصى الحلانى، ويقام الحفل بقيادة المايسترو تامر فيضى.