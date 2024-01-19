وزير خارجية لبنان يؤكد تأييد بلاده لسياسة الصين الواحدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، خلال لقائه السفير الصيني في لبنان جيان مينجيان، تأييد لبنان لسياسة الصين الواحدة ودعم وحدة الصين وسيادتها.

والتقى الوزير بوحبيب، اليوم الجمعة، السفير مينجيان "الذي أطلعه على آخر التطورات في تايوان"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية.

وأكد بوحبيب "موقف لبنان المؤيد لسياسة الصين الواحدة ودعم وحدة الصين وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الصينية".

وأعرب عن تقديره "الموقف الصيني المتوازن من الوضع في جنوب لبنان وغزة".