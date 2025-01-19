إعلام عبري: شاحنات المساعدات ستبدأ بعد قليل بالدخول إلى غزة من معبر كرم أبو سالم

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أفادت القناة «12» العبرية، صباح الأحد، بأن شاحنات المساعدات ستبدأ بعد قليل بالدخول إلى غزة من معبر كرم أبو سالم.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في تمام الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي، حيز التنفيذ.

ورصدت قناة «الجزيرة» فرحة الفلسطينيين ببدء وقف إطلاق النار في غزة، حيث عبّروا عن سعادتهم مهللين بتكبيرات العيد وغناء نشيد «موطني».

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، تسليم أسماء الأسيرات الثلاثة اللاتي سيتم الإفراج عنهن إلى الوسطاء.

وفي وقت سابق، نشر أبو عبيدة، المتحدث باسم «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أسماء الأسرى الإسرائيليين المرتقب الإفراج عنهم في اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وكتب في تدوينة عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج اليوم الأحد الموافق 19-1-2025م عن الأسرى التالية أسماؤهم: رومي جونين (24 عاماً)، إميلي دماري (28 عاماً)، دورون شطنبر خير (31 عاماً)».