الهلال الأحمر الفلسطيني: 14 ألف مصاب ومريض في حاجة ماسة لتلقي العلاج خارج غزة

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قال مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، إن هناك 14 ألف مصاب ومريض في حاجة ماسة لتلقي العلاج خارج غزة.

وأعرب خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأحد، عن أمله في أن يكون وقف إطلاق النار بداية جديدة لإجلاء المرضى خارج القطاع.

وأكد أن الوضع الصحي في غزة «صعب للغاية»، مشيرًا إلى أن الأولوية الآن لإيصال المساعدات إلى منطقة الشمال التي تعرضت لحرب إبادة مدمرة منذ شهرين ونصف.

وذكر أن الهلال الأحمر يعمل على إنشاء مستشفى ميداني داخل مدينة غزة، لمساندة المنظومة في الشمال، قائلًا إن الجمعية لديها 27 نقطة طبية ميدانية تقدم خدماتها للمواطنين.

ودعا إلى تكاتف أممي حقيقي لإنقاذ الوضع في غزة، وذلك بعدما دمر الاحتلال بشكل كامل مرافق البلدية والمربعات السكنية والطرقات والجامعات والمدارس والمساجد.