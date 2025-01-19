محافظ البحيرة تستقبل أسامة الأزهري وزير الاوقاف

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمكتبها بديوان عام المحافظة، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، في إطار زيارته اليوم؛ لمناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من أحد الباحثين.

وجاء ذلك بحضور الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور السيد عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة.

وخلال اللقاء، رحبت الدكتورة جاكلين عازر، بوزير الأوقاف، على أرض محافظة البحيرة، مشيدة بدوره البارز كأحد العلماء الأجلاء الذين أثروا الساحة الفكرية والدينية بمجهوداتهم المتميزة.

وثمنت محافظ البحيرة، التعاون المثمر مع وزارة الأوقاف والمؤسسات العلمية والدينية؛ للارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري والديني لأبناء المحافظة ونشر الفكر المستنير وتطوير أداء الأئمة والخطباء من خلال الأنشطة العلمية والأكاديمية.

وأعرب الدكتور أسامة الأزهري، عن سعادته لتواجده بمحافظة البحيرة العريقة، التي لطالما أنجبت أعلامًا وعلماء أثروا الوطن بفكرهم وعطائهم في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يناقش أسامة الأزهرى وزير الأوقاف اليوم الأحد 19/ 1/ 2025م رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث هيثم محمد رمضان محمد حول موضوع: "مرويات آل البيت فى صحيح ابن خزيمة وأثرها فى الدعوة الى الله (دراسة تحليلية نقدية)"، بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب جامعة دمنهور.