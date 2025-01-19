مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط يدرس زيارة قطاع غزة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار

يدرس مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف زيارة قطاع غزة، الذي تعصف به الحرب، في إطار جهوده للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس على المسار الصحيح، طبقا لما ذكره مسؤول على علم مباشر بعملية وقف إطلاق النار.

وأضاف المسؤول إن ويتكوف يعتزم أيضا أن يكون حاضرا بشكل شبه دائم في المنطقة ، خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لحل أي تفجر للأحداث على الأرض والتي يعتقد أنها ربما تؤدي إلى انهيار الاتفاق ووقف إطلاق سراح الرهائن، الذين تحتجزهم حماس، في أي لحظة، وذلك في إشارة إلى مدى هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، حسب شبكة إن.بي.سي.نيوز الأمريكية.

وأضاف المسؤول "يجب أن تكون على دراية بالأمر ومستعدا لحل أي مشكلة إذا حدثت".