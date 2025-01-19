إجراءات قانونية بحق المخالفين في حملة تفتيش على المحلات بكفر البطيخ

شنت إدارة المتابعة في مجلس مدينة كفر البطيخ حملة مكبرة للتفتيش على المحلات والعربات، بهدف التأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات، وضمان توافر السلع بالأسواق.

وأوضح رشدي صيام، رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ، في بيان له اليوم، أن الحملة نُفذت بالتعاون مع الهيئة المصرية لسلامة الغذاء، والإدارة الصحية بكفر البطيخ، وقطاع التموين، والطب البيطري، ورخص المحلات، والبيئة.

وأضاف صيام أن الحملة أسفرت عن التنبيه على المحلات والعربات بضرورة الالتزام بالاشتراطات الغذائية ورفع مستوى النظافة، مع توجيه المخالفين بسرعة تصحيح المخالفات والالتزام بالمعايير المطلوبة. وفي حال وجود مخالفات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً من خلال تحرير المحاضر اللازمة. واختتمت الحملة دون أي تداعيات خارجة عن إطارها، مع التأكيد على استمرار المتابعة والمرور الدوري لتحقيق أهدافها.

كما تم تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، إلى جانب التفتيش المستمر على المحلات والعربات، للتأكد من الالتزام بتداول المنتجات الغذائية بما يتماشى مع المواصفات والمعايير الصحية. تأتي هذه الحملات ضمن جهود المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين، ورفع كفاءة الأسواق المحلية، بما يعزز الأمان الغذائي، ويُسهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.