تعرف على المنافسين المحتملين للزمالك في الكونفدرالية

شهد الجولة الاخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية سيناريوهات درامية أطاحت بأحد المنافسين على التأهل وصعدت بآخر بدلاً منه.

ولحساب المجموعة الثالثة لم تكن بطاقة التأهل الثانية محسومة حتى الدقائق الأخيرة من مباراتي الفرق الأربعة، علما بأن اتحاد العاصمة الجزائري هو الذي كان قد ضمن التأهل في وقت سابق.

دخل اتحاد العاصمة المباراة الأخيرة في المجموعة ضد جراف دي دكار السنغالي، الذي يمتلك 8 نقاط وبحاجة للتعادل فقط لضمان التأهل.

في الجانب الآخر احتاج آسيك ميموزا الإيفواري (5 نقاط) للفوز على ملعبه ضد المتذيل أورابا يونايتد البتسواني، مع خسارة جراف لضمان التأهل.

وحدث ذلك السيناريو عينه، حيث خسر جراف من اتحاد العاصمة بهدفين دون رد رغم نجاحه في الخروج بنتيجة سلبية في الشوط الأول، في المقابل أكرم آسيك وفادة ضيفه البتسواني ليفوز برباعية نظيفة ويتأهل وصيفاً عن المجموعة.

منافسو الزمالك

في ضوء تلك النتائج أصبح الزمالك – الذي تأهل في صدارة مجموعته – بانتظار مواجهة أمام أحد الثلاثي الآتي..

- الرياضي القسنطيني الجزائري، والذي تأهل وصيفا للمجموعة الأولى برصيد 12 نقطة

- ستيلينبوش الجنوب أفريقي وصيف المجموعة الثانية ورصيده 9 نقاط

- آسيك الإيفواري وصيف المجموعة الثالثة بـ8 نقاط.